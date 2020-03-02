Что подарить на 8 марта: подарки для мамы, жены, девушки, учителя или коллеги

Праздник 8 Марта уже давно ассоциируется с цветами и подарками для женщин. Причем поздравлять принято не только близких, но и, к примеру, коллег на работе.

OBOZREVATEL выяснял для своих читателей, что лучше всего подарить на 8 марта девушке, жене, маме, коллеге или учителю.

Что подарить на 8 марта

Что подарить маме на 8 марта

Хорошим и приятным подарком для мамы на 8 марта будут духи, косметика или стильные украшения.

Также можно пригласить маму на ее любимый спектакль, посетить вместе выставку или музей.

Кроме того, вы можете подобрать маме подарок по душе в одном из магазинов подарков, к тому же перед праздником они часто предлагают разнообразные скидки и акции. И, конечно же, не забудьте о цветах для мамы.

Что подарить маме на 8 марта pixabay.com

Что подарить на 8 марта девушке или жене

Хороший подарок жене или девушке на 8 марта во многом зависит от суммы, которой вы располагаете. При этом важно в первую очередь знать вкусы человека, ведь даже дорогой подарок может разочаровать вашу любимую.

Так, в качестве подарка могут подойти стильные украшения, оригинальный чехол для телефона или, например, одежда со смешным принтом.

Что подарить на 8 марта девушке pixabay.com

Классическим и в то же время универсальным подарком для девушки или жены на 8 марта могут быть сексуальное нижнее белье, парфюм, абонемент на СПА-процедуры или романтическое свидание с походом в ресторан.

Что подарить коллеге на 8 марта

Подарив подарок коллеге на 8 марта, вы сможете улучшить отношения и наладить рабочую коммуникацию.

Так, в качестве подарка на 8 марта коллеге или бизнес-партнеру подойдут цветы в комплекте с оригинальным подарком. Купить такой подарок можно в интернете или в магазине подарков.

Что подарить на 8 марта коллеге pixabay.com

Это может быть сувенир, офисные принадлежности, кофе в комплекте с красивыми чашками, ваза, картина, набор сладостей, хорошая косметика, если вы состоите в доверительных отношениях.

Облегчит выбор подарка коллеге на 8 марта знание ее вкусов. Постарайтесь сделать это заранее, чтобы успеть сделать к празднику удачный презент.

Что подарить учителю на 8 марта

На 8 марта лучше всего подарить учителю цветы, желательно весенние. Хорошим дополнением к подарку будут конфеты.

Что подарить на 8 марта учителю pixabay.com

Также можно сделать подарок на 8 марта для учителя своими руками: это может быть красивая открытка, общее фото класса или коллаж из самых ярких моментов.

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