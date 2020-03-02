Что подарить на 8 марта: подарки для мамы, жены, девушки, учителя или коллеги

Праздник 8 Марта уже давно ассоциируется с цветами и подарками для женщин. Причем поздравлять принято не только близких, но и, к примеру, коллег на работе.
OBOZREVATEL выяснял для своих читателей, что лучше всего подарить на 8 марта девушке, жене, маме, коллеге или учителю.
Что подарить на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Хорошим и приятным подарком для мамы на 8 марта будут духи, косметика или стильные украшения.
Также можно пригласить маму на ее любимый спектакль, посетить вместе выставку или музей.
Кроме того, вы можете подобрать маме подарок по душе в одном из магазинов подарков, к тому же перед праздником они часто предлагают разнообразные скидки и акции. И, конечно же, не забудьте о цветах для мамы.
Что подарить маме на 8 марта
pixabay.com
Что подарить на 8 марта девушке или жене
Хороший подарок жене или девушке на 8 марта во многом зависит от суммы, которой вы располагаете. При этом важно в первую очередь знать вкусы человека, ведь даже дорогой подарок может разочаровать вашу любимую.
Так, в качестве подарка могут подойти стильные украшения, оригинальный чехол для телефона или, например, одежда со смешным принтом.
Что подарить на 8 марта девушке
pixabay.com
Классическим и в то же время универсальным подарком для девушки или жены на 8 марта могут быть сексуальное нижнее белье, парфюм, абонемент на СПА-процедуры или романтическое свидание с походом в ресторан.
Что подарить коллеге на 8 марта
Подарив подарок коллеге на 8 марта, вы сможете улучшить отношения и наладить рабочую коммуникацию.
Так, в качестве подарка на 8 марта коллеге или бизнес-партнеру подойдут цветы в комплекте с оригинальным подарком. Купить такой подарок можно в интернете или в магазине подарков.
Что подарить на 8 марта коллеге
pixabay.com
Это может быть сувенир, офисные принадлежности, кофе в комплекте с красивыми чашками, ваза, картина, набор сладостей, хорошая косметика, если вы состоите в доверительных отношениях.
Облегчит выбор подарка коллеге на 8 марта знание ее вкусов. Постарайтесь сделать это заранее, чтобы успеть сделать к празднику удачный презент.
Что подарить учителю на 8 марта
На 8 марта лучше всего подарить учителю цветы, желательно весенние. Хорошим дополнением к подарку будут конфеты.
Что подарить на 8 марта учителю
pixabay.com
Также можно сделать подарок на 8 марта для учителя своими руками: это может быть красивая открытка, общее фото класса или коллаж из самых ярких моментов.
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