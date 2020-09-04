Что нельзя делать на Лупа Брусничника: приметы и праздники 5 сентября

5 сентября Украина и весь мир отмечают Международный день благотворительности и День памяти Луппа Солунского. В народе праздник получил название Луп Брусничник.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День памяти святого Луппа Солунского или Луп Брусничник

В этот день православные чтят память мученика Луппа, который жил в конце 3 – начале 4 веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым.

Мученик Лупп Солунский . Newphoenix.ru

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды. Их использовали по-разному: пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогающий при болезнях кишечника и печени.

Лупа Брусничника: что это за праздник. Pixabay

Международный день благотворительности

Праздник установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 марта 2013 года. Его цель – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов. С инициативой выступила Венгрия, дата проведения приурочена к годовщине смерти Матери Терезы Калькуттской.

5 сентября отмечают Международный день благотворительности. Pixabay

Приметы на 5 сентября

Журавли на юг улетели – к ранней зиме.

Гром – к теплой осени и холодной зиме.

Мороз утром – к ранней зиме.

Нет заморозков – сентябрь будет теплым.

Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме.

Журавли летят низко – к поздней и теплой зиме.

Журавли быстро и тихо летят – к непогоде.

Брусника созрела – пора собирать овес.

Что нельзя делать 5 сентября

Лучше не брать в руки острые предметы. Считается, что тот, кто поранится, будет долго и мучительно болеть.

Запрещено разговаривать со странниками в лесу. Наши предки верили, что в этот день леший оборачивается грибником и пытается заманить доверчивых людей в чащу.

Не стоит оставлять детей одних в поле, чтобы с ними не приключилась беда.

Нельзя в этот день жадничать и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Чтобы в доме был достаток, необходимо напечь пироги и угостить близких и прохожих.

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