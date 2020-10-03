Что нельзя делать на Кондрата: приметы и праздники 4 октября

4 октября 2020 года в Украине отмечают День учителя, а в мире – День защиты животных. Также православная церковь почитает память апостола Кодрата Афинского. В народе праздник называют Кондрат или день Кондрата.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День учителя в Украине

Этот профессиональный праздник учрежден в 1994 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников образования страны. Украина отмечает День учителя ежегодно в первое воскресенье октября.

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия). Он призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

День Кондрата

4 октября христиане почитают память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, который проповедовал Божие слово в Магнезии и Афинах. Когда святой находился в Малой Азии, он подал императору Адриану творение в защиту христиан, после прочтения которого, правитель издал указ не осуждать никого без доказательств.

Кодрат был свидетелем крестной смерти Иисуса Христа и его чудесного воскрешения. Он проповедовал христианство в Греции. Однажды его очень сильно закидали камнями, но ему удалось спастись. Умер он в тюрьме от голода, куда его насильно заключили.

В народе этот праздник назвали Кондрат или день Кондрата. Считается, что 4 октября обязательно нужно потрудиться. Чем усерднее человек поработает – тем больше вероятность получить благополучие в ближайшее время.

Приметы на 4 октября

Если погода 4 октября солнечная и теплая – то зима будет холодной.

Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.

Много орехов, но нет грибов – зима будет снежной и суровой.

Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.

Что нельзя делать 4 октября

Не занимайте в этот день никому деньги, ведь их вернут вам нескоро.

Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.

Не осуществляйте в этот день больших покупок – радости они вам не принесут.

Нельзя 4 октября свататься – к распаду пары.

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