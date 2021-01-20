Какой праздник 21 января: приметы и именинники

21 января православные христиане празднуют День Емельяна Зимнего. В мире он известен как Международный день объятий.

Существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 21 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день празднуют: Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил.

21 января православные верующие почитают одного из первых христианских исповедников и епископов. В этот день говорят: "Емельян – Божьим святом осиян". В эту дату принято чествовать крестников и крестных, а также навещать кумовьев и собираться за пышным столом.

В первой половине Дня Святого Емельяна было запрещено работать, поэтому люди ходили в гости и развлекали себя разговорами, чтобы скоротать время. Тогда и возникла известная поговорка: "Мели Емеля – твоя неделя".

Целый день по всему миру люди празднуют весьма оригинальный праздник, который посвящен объятьям. По традиции, 21 января нужно как можно больше подарить объятий своим друзьям и даже незнакомым людям.

Если верить легенде, при объятьях люди обмениваются душевной энергией и заряжаются теплом. Психологи считают, что во время такого ритуала дружеского прикосновения человека к человеку создается ощущение безопасности и комфорта.

Если на Емельяна дует южный ветер, значит, летом будет много гроз. Северный ветер сулит холодные деньки.

Если ветра совсем нет, то лето будет теплым и почти без осадков.

В древности считали, что какой будет погода 21 января – таким и будет август.

Снегопад в этот день предвещает дожди, а солнечная погода – к жаркому лету.

Если 21 января хорошо принять и угостить кумовьев, то дети будут расти здоровыми и счастливыми.

Плохой приметой в этот день является варка киселя.

В первой половине дня категорически запрещено работать. Все дела стоит перенести на вечер.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

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