Что нельзя делать 1 декабря: праздники и приметы на Платона и Романа Зимоуказателей

1 декабря в Украине отмечают День работников прокуратуры, в мире – Всемирный день борьбы со СПИДом. Православная Церковь чтит память святых мучеников Романа и Платона. В народе праздник называют Роман и Платон Зимоуказатели.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 1 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

1 декабря именины празднуют: Николай, Платон, Роман.

Профессиональный праздник День работников прокуратуры отмечается в странеежегодно 1 декабря. Дата была установлена Указом президента Украины № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.

Этот День стал одной из самых важных международных дат, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности и почитания памяти погибших от болезни.

1 декабря православные чтят память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале 4 века. На Руси считалось, что они защищают людей от бедности и помогают улучшить достаток всей родни. Роману и Платону молились о благосостоянии, а также просили защиты от ограблений и финансовых неудач.

В народе их называли Зимоуказателями, по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню – о середине, по вечеру – о конце.

Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой

Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель.

Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге.

Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг – ждали сильного мороза.

Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.

Лучше не заниматься маникюром и педикюром. Считается, что вместе с ногтями можно лишиться здоровья.

Не рекомендуется в этот день делать спонтанные покупки. Считается, что деньги 1 декабря станут проводником негативной энергии.

По этой же причине не стоит давать в долг. В противном случае можно не только лишиться своих накоплений, но и начать падать в финансовую яму.

Нельзя пугаться перспективных, но сложных задач. Если отказаться от них 1 декабря, удача может отвернуться на ближайший год.

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