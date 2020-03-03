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3 марта • обновлено в 07:05
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8 марта в Украине: почему хотят отменить и стоит ли праздновать

3.8т
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Празднование 8 марта в Украине в последние годы порождает много споров вокруг себя.

Так, на волне декоммунизации звучат мнения о том, что Международный женский день в качестве государственного праздника следует отменить, как и соответствующий выходной.

Это объясняют тем, что 8 марта – это всего лишь пережиток прошлого СССР. Но с таким мнением не согласны приверженцы празднования 8 марта. Подробнее расскажет OBOZREVATEL.

8 марта: стоит ли праздновать

8 марта: стоит ли праздновать

фото: bessarabiainform.com

Новости
Как появился праздник 8 марта: история женского дня

Уже на протяжении многих лет Международный женский день 8 марта является выходным днем.

Горячие споры вокруг 8 марта пошли с 2017 года. Владимир Вятрович, который тогда возглавлял Украинский институт национальной памяти, предложил отменить праздник 8 марта, таким образом вычеркнув его из списка официальных выходных в Украине.

По словам Вятровича, праздник 8 Марта давно утратил свой первоначальный смысл и превратился в день поздравления женщин.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

"Надо понимать, что и в Украине, и в постсоветских странах речь не идет о дне борьбы за права женщин. Речь идет о так называемом Международном женском дне. Такая формулировка плюс статус выходного (который этот праздник имеет как раз на постсоветском пространстве, лишь в нескольких странах мира, как раз не отличающихся успехами в борьбе за права женщин) и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение", – заявлял тогда Вятрович.

Однако соответствующий законопроект, который Верховная Рада рассматривала в 2017 году, народные депутаты не поддержали, поэтому 8 марта и в 2020 году остается в Украине официальным государственным праздником.

Праздник 8 Марта давно утратил свой первоначальный смысл

Праздник 8 Марта давно утратил свой первоначальный смысл

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В этом году 8 марта выпадает на воскресенье, а выходной день переносится на понедельник: украинцы будут отдыхать три дня подряд, 7, 8 и 9 марта.

Напомним, согласно истории праздника 8 марта, в 1910 году отмечать Международный женский день предложила Клара Цеткин из Социал-демократической партии Германии, чтобы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лучшие идеи для маникюра на 8 марта.

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Автор
Алина Мельник
Тема
8 Марта
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
Институт национальной памяти Верховная Рада Украины календарь выходные традиции Права человека политика женщины скандалы праздник
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Mega Death
Mega Death
8-го марта xoxлы должны работать!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Никакого москальского свята! Тильки день народженя Бендеры и день революции гидности!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-конечно нужно отменить,не достойны вы его..
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