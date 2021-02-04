5 февраля: праздники, приметы и именинники

В пятницу, 5 февраля, православные отмечают народный праздник Агафий-полухлебник, за границей – Всемирный день Нутеллы.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 5 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 5 февраля отмечают: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Федор.

В этот день празднуются именины Агафангела. Это имя в старину носили преимущественно монахи. 5 февраля посвящали домашним заботам, а сам день Агафий-полухлебник проходил в хлопотах. Жители сел заготавливали семена для посевных, убирали дом: мыли полы, стены и даже потолок, латали сараи и амбары.

Хозяевам также обязательно было проверить в этот день количество оставшегося зерна в закромах. Если осталось меньше половины, то это означало, что придется голодать, ведь оставшихся запасов еды не хватит до будущего урожая.

Ежегодно, с 2007 года, в этот день отмечается Всемирный день Нутеллы. Бренд арахисовой пасты Nutella стал известный во всем мире и популярный в первую очередь среди детей и сладкоежек. Несмотря на высокую калорийность, этот продукт американцы едят практически каждый день на завтрак в виде тостов с арахисовой пастой.

Если на Агафия ярко светит солнце или ударил сильный мороз, то весна придет рано.

Слышен громкий щебет синиц в этот день – к морозам.

Оттепель наступит, если белка будет резво скакать по деревьям.

Если 5 февраля выпало много снега, и он не тает – год будет урожайным.

Погода после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

В этот день категорически нельзя ссориться с родными.

Также не стоит проводить этот день в неубранном доме.

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