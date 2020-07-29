Международный день губной помады: 10 интересных фактов

Губной помаде около 5 тысяч лет. Фото: Pixabay

В среду, 29 июля, отмечается Международный день губной помады. История этого косметического средства насчитывает около 5 тысяч лет, хотя в современном ее виде помада появилась всего около 100 лет назад.

К празднику OBOZREVATEL подготовил 10 неожиданных фактов об одном из самых популярных продуктов косметики для женщин.

Интересные факты о помаде

Впервые помаду использовали в Месопотамии около 5 тысяч лет назад. Также она была известна в Древнем Египте, где ее делали из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира.

Ярко-красной краской для губ пользовалась Клеопатра. Чтобы создать помаду для нее, потребовалось 70 тысяч жуков для получения 400 грамм карминового красителя.

Впервые помаду использовали около 5 тысяч лет назад (фото: Pixabay)

Авторство помады в тюбике принадлежит фирме Guerlain. Появление первой помады в металлической упаковке (в США в 1915 году) породило "помадный бум", ведь пользоваться помадой стало удобно.

Первый президент США Джордж Вашингтон красил губы помадой – чтобы лучше выглядеть во время публичных выступлений.

В 1920 году Элена Рубинштейн выпустила свой первый тюбик губной помады. Помада от Рубинштейн стоила всего несколько долларов, став революционным продуктом, поскольку с тех пор это косметическое средство могла позволить себе каждая женщина.

Авторство помады в тюбике принадлежит фирме Guerlain (фото: Pixabay)

В 30-х годах ХХ века Хэзел Бишоп, основательница одноименного косметического бренда, создала губную помаду, устойчивую к поцелуям.

В 1950 году по меньшей мере 98% женщин владели одним тюбиком помады.

Среднестатистический мужчина "съедает" до 3 килограммов помады за всю свою жизнь, женщина – до 8 килограммов.

Среднестатистический мужчина "съедает" до 3 килограммов помады за всю свою жизнь (фото: Pixabay)

В 1770 году парламент Британии принял закон, запрещающий красить губы, в котором говорилось, что "женщины могут быть признаны виновными в соблазнении женатых мужчин с помощью косметических средств, их можно судить за колдовство".

Срок хранения помады до начала использования – полтора-два года. После вскрытия упаковки – не более пяти-шести месяцев.

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