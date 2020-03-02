Главная Новости
2 марта • обновлено в 05:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Михаилу Горбачеву – 89 лет: топ-10 малоизвестных фактов о последнем генсеке СССР

834
Читать материал на украинском

Последний генеральный секретарь и единственный президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев родился 89 лет назад – 2 марта 1931 года. Всему миру он запомнился как автор "перестройки" и "сухого закона" в СССР, кроме того именно Горбачева часто обвиняют в развале Союза.

В день рождения Горбачева OBOZREVATEL собрал десять малоизвестных интересных фактов об этом политике.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

  • Михаил Горбачев стал первым и последним лидером СССР, родившимся после Октябрьской революции.

Новости
Горбачев разозлился на Зеленского из-за слов о СССР и войне: спор усугубился

  • Получив высшее образование, Горбачев работал по специальности всего десять дней (в прокуратуре Ставропольской области), после чего ушел в политику.

  • В 1997 году компания "Пицца Хат" выпустила рекламный ролик, главным героем которого был Михаил Горбачев.

  • Оба деда Михаила Горбачева в 1930-е годы были репрессированы советской властью.

  • До сих пор нет информации о том, чтобы отставка Горбачева с поста президента СССР была принята Государственным Советом Союза в установленном порядке.

  • Принятый Михаилом Горбачевым 17 мая 1985 года "сухой закон" привел к дефициту сахара в СССР и введению продуктовых талонов на сахар.

  • В Италии Михаил Горбачев награжден премией "Мужественный ум — умное мужество" с формулировкой "за мужество". При этом покойный президент США Рональд Рейган посмертно удостоен премии "за ум".

Новости
"Невозможно жить!" Горбачев назвал виновных в развале СССР

  • При Михаиле Горбачеве Советский Союз впервые признал свою ответственность за Катынский расстрел, где было убито более 21 000 польских граждан.

  • Михаил Горбачев был единственным, кто занимал пост Президента СССР – при этом он пробыл на нем менее двух лет.

  • Дочь Горбачева Ирина и две его внучки – Ксения и Анастасия, живут в Германии. Последней туда переехала младшая внучка Анастасия.

Внучки Горбачева

Внучки Горбачева

Ранее OBOZREVATEL публиковал откровения последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова касательно Михаила Горбачева. Он также резко раскритиковал президентов Российской Федерации – Владимира Путина и Бориса Ельцина.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Игорь Никитин
Персона
Михаил Горбачев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги