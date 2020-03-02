Михаилу Горбачеву – 89 лет: топ-10 малоизвестных фактов о последнем генсеке СССР

Последний генеральный секретарь и единственный президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев родился 89 лет назад – 2 марта 1931 года. Всему миру он запомнился как автор "перестройки" и "сухого закона" в СССР, кроме того именно Горбачева часто обвиняют в развале Союза.

В день рождения Горбачева OBOZREVATEL собрал десять малоизвестных интересных фактов об этом политике.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев стал первым и последним лидером СССР, родившимся после Октябрьской революции.

Получив высшее образование, Горбачев работал по специальности всего десять дней (в прокуратуре Ставропольской области), после чего ушел в политику.

В 1997 году компания "Пицца Хат" выпустила рекламный ролик, главным героем которого был Михаил Горбачев.

Оба деда Михаила Горбачева в 1930-е годы были репрессированы советской властью.

До сих пор нет информации о том, чтобы отставка Горбачева с поста президента СССР была принята Государственным Советом Союза в установленном порядке.

Принятый Михаилом Горбачевым 17 мая 1985 года "сухой закон" привел к дефициту сахара в СССР и введению продуктовых талонов на сахар.

В Италии Михаил Горбачев награжден премией "Мужественный ум — умное мужество" с формулировкой "за мужество". При этом покойный президент США Рональд Рейган посмертно удостоен премии "за ум".

При Михаиле Горбачеве Советский Союз впервые признал свою ответственность за Катынский расстрел, где было убито более 21 000 польских граждан.

Михаил Горбачев был единственным, кто занимал пост Президента СССР – при этом он пробыл на нем менее двух лет.

Дочь Горбачева Ирина и две его внучки – Ксения и Анастасия, живут в Германии. Последней туда переехала младшая внучка Анастасия.

Внучки Горбачева

Ранее OBOZREVATEL публиковал откровения последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова касательно Михаила Горбачева. Он также резко раскритиковал президентов Российской Федерации – Владимира Путина и Бориса Ельцина.

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