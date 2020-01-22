Поссорились из-за очереди в туалете: гламурная модель изуродовала лицо женщине. Фото

В одном из престижных ресторанов бразильского города Сан-Паулу 27-летняя гламурная модель Фернанда Бонито изуродовала другую посетительницу заведения – 33-летнюю Милку Боргес из-за очереди в туалете.

Так, все началось с того, что пьяная Фернанда вошла в уборную и принялась искать свободную кабинку. Милка же сделала Бонито замечание относительно очереди, однако модель проигнорировала этот факт. На выходе она начала скандалить, оскорбляя Боргес, а затем полезла в драку, сообщает The Sun.

Фернанда Бонито и Милка Боргес Фото: thesun.co.uk

Фернанда Бонито Фото: thesun.co.uk

Услышав крики, в женский туалет вбежал бойфренд Фернанды и попытался угомонить ее. Однако та вырвала у него из рук бокал с вином и запустила его Милке в голову. Осколки стекла нанесли Боргес жуткие травмы, лицо молодой женщины парализовало. Милка перенесла четыре операции. Врачам пришлось наложить на раны в общей сложности 90 швов. Медики предупреждают, что шрамы могут остаться навсегда и, что процесс выздоровления будет очень длительным.

Фернанда Бонито Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что позже Бонито признала, что бросить бокал было с ее стороны "ошибкой" и что она "сожалеет о случившемся".

"Хотя я тоже получила некоторые травмы, я не хотела наносить раны и причинять страдания этой девушке", – говорится в ее письменном заявлении.

Милка Боргес Фото: thesun.co.uk

К слову, дело расследует полиция, которая не исключает, что преступление модели из "нанесения тяжелых телесных повреждений" может быть переквалифицировано в "попытку убийства".

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