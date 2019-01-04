Гадания в Сочельник на воске: как правильно ворожить

Гадание на воске — одна из популярных древних традиций для тех, кто верит в магию в ночь перед Рождеством.

OBOZREVATEL рассказывает о способах гаданий на воске, которые раньше использовали девушки, чтобы узнать свое будущее.

В январе цикл ворожбы продлится все Святые вечера или Святки. Они продолжаются 12 дней между Рождеством и Крещением. В 2019 году это будет период с 6 по 19 января.

Гадание на воске gadanijaonline.ru

Классическое гадание на воске

Сначала зажигают свечу, когда она разгорится, ее наклоняют над миской с водой и капают воском на нее. Сделать это можно несколько раз. В результате получаются восковые фигурки, которые надо вынуть из воды и тогда толковать будущее.

Если кроме больших фигур образовались много маленьких — это к деньгам. В свою очередь большие истолковывают по ассоциациям, которые их вызывают.

Веер — трудности на работе или проблемы в коллективе.

Виноград — любовь, дружба, удача, достаток.

Гриб — долголетие и жизненная сила.

Дракон — "высокий полет", осуществление надежд, завершение труда или рождение ребенка.

Колокол — вести; симметричный колокол — хорошие вести, кривой или щербатый — дурные; несколько колоколов — тревога.

Лист дерева — зависть или интриги со стороны общества.

Обезьяна — притворный друг, двусмысленная ситуация.

Штаны — развилка пути, перекресток.

Яблоко — символ жизни, мудрости и здоровья. Чем больше и красивее яблоко, тем лучше значение, а бесформенная фигура может означать искушение, которому лучше не поддаваться.

Яйцо — древний символ скрытого. Может означать страхи, опасения, но также может символизировать и просто начало чего-то нового.

Гадание с грецкими орехами и воском

Девушки берут скорлупы грецких орехов и режут свечи на маленькие кусочки, вставляют их в скорлупы и пускают плавать на воду. Чья свеча сгорит быстрее, та девушка раньше выйдет замуж, а если свеча потонет, то в этом году никто к девушке свататься не будет.

Ранее OBOZREVATEL поделился рецептами меню для всей семьи на Святвечер, чтобы соблюсти важные рождественские обычаи. Также OBOZREVATEL рассказал про старинный рецепт узвара, в котором фрукты зачастую не кипятят, как в компоте, а заваривают кипятком и настаивают, как чай.