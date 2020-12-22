Звезды запустили тренд на зимнюю верхнюю одежду. Фото

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в верхней одежде с цветочным принтом и запустили новый модный тренд.

Соответствующие фотографии стали появляться в соцсети Instagram, передает издание Vogue. Так, например, первой снимком в белом пуховике с черно-голубыми цветами из новой коллекции Moncler x Richard Quinn поделилась британская певица и модель Дуа Липа.

Кроме того, папарацци запечатлели канадскую исполнительницу Селин Дион в пальто из этой же коллекции с таким же принтом.

В то же время дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась в черной флисовой куртке с оранжевыми цветами.

Верхняя одежда с цветочным принтом появилась в ассортименте различных брендов, таких как Khrisjoy, MсQ, La Doublej и The North Face.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные блогеры и знаменитости массово опубликовали фотографии в соцсети Instagram, на которых они позировали в красном белье, и запустили новый тренд.