Звезды запустили тренд на зимнюю верхнюю одежду. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
4,3 т.
Селин Дион и Дуа Липа

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в верхней одежде с цветочным принтом и запустили новый модный тренд.

Соответствующие фотографии стали появляться в соцсети Instagram, передает издание Vogue. Так, например, первой снимком в белом пуховике с черно-голубыми цветами из новой коллекции Moncler x Richard Quinn поделилась британская певица и модель Дуа Липа.

Дуа Липа
Дуа Липа
Дуа Липа

Кроме того, папарацци запечатлели канадскую исполнительницу Селин Дион в пальто из этой же коллекции с таким же принтом.

Селин Дион

В то же время дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась в черной флисовой куртке с оранжевыми цветами.

Айрис Лоу

Верхняя одежда с цветочным принтом появилась в ассортименте различных брендов, таких как Khrisjoy, MсQ, La Doublej и The North Face.

Модная куртка с цветочным принтом
Модная куртка с цветочным принтом
Модная куртка с цветочным принтом
Модная куртка с цветочным принтом
Модная куртка с цветочным принтом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные блогеры и знаменитости массово опубликовали фотографии в соцсети Instagram, на которых они позировали в красном белье, и запустили новый тренд.

шоу-бизнесзвездыМодаСтильСелин ДионДуа Липа