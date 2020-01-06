Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии

В ночь на 6 января в США прошла церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год. Мероприятие посетило множество знаменитостей.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные наряды звезд.

Канадская модель Винни Харлоу, которая страдает редким заболеванием витилиго, продемонстрировала посетителям премии свои стройные ноги.

Актриса Руни Мара в черном нуарном кружеве Givenchy Haute Couture продемонстрировала весьма откровенное декольте.

Одна из самых востребованных актрис Голливуда Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке в красном наряде свадебного бренда Verа Wаng.

Одним из самых откровенных нарядов стал костюм 42-летней Керри Вашингтон. На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном наряде от Altuzarra, состоящем из шелкового платья и пиджака, и туфлях от Magda Butrym.

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку антитрендовых вещей на зиму 2020 года.

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