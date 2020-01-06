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6 января • обновлено в 08:41
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Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии

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В ночь на 6 января в США прошла церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год. Мероприятие посетило множество знаменитостей.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные наряды звезд.

Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии
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Канадская модель Винни Харлоу, которая страдает редким заболеванием витилиго, продемонстрировала посетителям премии свои стройные ноги.

Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии

Актриса Руни Мара в черном нуарном кружеве Givenchy Haute Couture продемонстрировала весьма откровенное декольте.

Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии

Одна из самых востребованных актрис Голливуда Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке в красном наряде свадебного бренда Verа Wаng.

Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии

Одним из самых откровенных нарядов стал костюм 42-летней Керри Вашингтон. На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном наряде от Altuzarra, состоящем из шелкового платья и пиджака, и туфлях от Magda Butrym.

Золотой глобус 2020: самые откровенные наряды премии

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Автор
Мария Дидык
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