Главная Новости
27 февраля • обновлено в 17:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Защита от коронавируса? Во франции модели вышли на подиум в респираторах

658
Читать материал на украинском

Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках на лицах.

Показ прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает издание Paper.

Защита от коронавируса? Во франции модели вышли на подиум в респираторах

papermag.com

Новости
Что носить весной 2020: топ-5 модных трендов

Во время показа, модели помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов продемонстрировали маски-респираторы, которые имели дизайн и расцветку, соответствующие остальной одежде на каждой девушке.

Защита от коронавируса? Во франции модели вышли на подиум в респираторах

papermag.com

Защита от коронавируса? Во франции модели вышли на подиум в респираторах

papermag.com

Отмечается, что шесть китайских дизайнеров, которые должны были провести показы на Неделе моды не приехали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, какие напитки помогут сбросить вес.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги