Защита от коронавируса? Во франции модели вышли на подиум в респираторах

Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках на лицах.

Показ прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает издание Paper.

papermag.com

Во время показа, модели помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов продемонстрировали маски-респираторы, которые имели дизайн и расцветку, соответствующие остальной одежде на каждой девушке.

papermag.com

papermag.com

Отмечается, что шесть китайских дизайнеров, которые должны были провести показы на Неделе моды не приехали.

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