В США назвали икону стиля-2018

Всемирно известную темнокожую модель Наоми Кэмпбелл в США признали "Иконой моды" 2018 года.

Так, 4 июня 2018 года в США состоится церемония вручения премии CFDA Award, которая вручается за заслуги в индустрии моды. Несмотря на то, что до премии еще несколько месяцев, имена некоторых лауреатов стали известны уже. Так, американский совет модельеров признал победительницей в номинации "Модная икона" британскую супермодель Наоми Кэмпбелл, пишет Elle.

В современном мире высокой моды Кэмпбелл является настоящей легендой. Начав свою карьеру в 15 лет, Наоми стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложке журнала Time, а также вошла в тройку культовых моделей 1980-х вместе с Кристи Тарлингтон и Линдой Евангелистой.

Наоми Кэмпбелл Instagram @iamnaomicampbell

Кэмпбелл до сих пор остается одной из самых востребованных персон в модной индустрии. На сегодняшний день на ее счету более 500 обложек глянцевых журналов, а за ее выходами в свет следят сотни тысяч фанатов по всему миру.

Как сообщал "Обозреватель", известная американская модель формата plus-size Тесс Холлидей, которая весит более 155 килограммов, снялась в эротической фотосессии.