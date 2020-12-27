В сети показали 100-летнюю модную одежду украинок. Фото

В сети опубликовали снимок старинной украинской одежды, которую женщины носили около сотни лет назад.

Фотографию опубликовал в Facebook украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани. На ней запечатлены украинские национальные "юпки".

"…Получил эстетический кайф в музее села Бодаква на Полтавщине. Эти вещи называются юпка. Справа – зимняя, слева – демисезонные, так сказать. Им около ста лет. Выглядят настолько современно и стильно, что ах", – написал он.

Как известно, юпка была предметом верхней одежды украинок, которую носили в холодное время года. Она представляла собой укороченный вариант женской свиты и обычно шилась из мануфактурных тканей: набивки, черкасина или китайки.

Отметим, украинская национальная одежда имеет древнюю историю и свои особенности зависимо от региона. Ее характеризуют такие общие черты, как простота, стройность силуэта, колорит и богатая отделка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк Вахтанг Кипиани опубликовал редкое фото памятника запорожским казакам на Кубани. Снимок датирован началом 20-го века.