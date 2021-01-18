Украинский музей воссоздал образы модниц с портретов прошлых веков. Фото

В Чернигове в областном художественном музее имени Григория Галагана воссоздали образы женщин с портретов прошлых веков.

Онлайн-проект получил название "Мода в изобразительном искусстве", сообщается на официальной странице музея в Facebook.

"…Мы попытались воссоздать женские картинные образы, "оживляя их" и таким образом приближая к зрителю", – рассказали в учреждении.

Там также отметили, что важным этапом реализации замысла было нахождение визуального сходства моделей с образами на портретах, а также их "примерка" и обыгрывание: повторение поз, жестов, нарядов в общих чертах.

Такая практика направлена на переживание субъективного опыта "путем аналитического восприятия от предмета к образу", объяснили в музее. Для воплощения замысла необходима концентрация внимания на деталях, которые обычно остаются незамеченными: прическе, украшениях, стиле одежды и фактуре тканей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие предметы прошлого вернулись в моду в 2021 году: подборка вещей, которые должна иметь каждая женщина в своем шкафу.