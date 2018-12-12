В чем встречать Новый год 2019: советы от украинского дизайнера

Известный украинский дизайнер Жан Грицфельд рассказал, в чем лучше всего встречать Новый 2019-й год.

Так, в интервью "Фактам" он отметил, что наступающий год необходимо встречать в одежде определенного цвета, а именно: желтого, песочного, ванильного, коричневого, зеленого и золотистого. Также для тех, кто не может убить в себе любовь к черному цвету, дизайнер посоветовал добавить в наряд яркие золотые вкрапления и акценты.

Фото: Клео.Ру

Фото: Клео.Ру

Фото: 2019-god.com

Фото: 2019-god.com

Фото: Клео.Ру

Фото: 2019-god.com

Кроме того, Жан добавил, что фасон наряда всегда должен соответствовать дресс-коду мероприятия, на которое вас пригласили.

"Если это что-то очень пафосное с большим количеством приглашенных гостей, обязательно присмотрите себе вещи со шлейфом, дополнительным пышным объемом в районе юбки, либо завышенной линией плеча. Если это более домашние посиделки, тогда уместно платье в стиле бэби-долл, А-силуэта или с многослойной недлинной юбкой", — рассказал дизайнер.

Клео.Ру

Фото: Клео.Ру

Также по словам Жана, Новый год можно смело встречать в нарядах с пайетками, стразами или золотистой вышивкой. Однако не стоит забывать о чувстве меры.

Фото: Клео.Ру

Фото: 2019-god.com

Фото: 2019-god.com

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