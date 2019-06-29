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Уродуют походку: популярную летнюю обувь признали опасной

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Длительное ношение пляжных шлепанцев (сланцев) является опасным для здоровья и может привести к изменениям в естественной походке человека.

К таким выводам пришли ученые из медицинского центра Уэйк Форест в США, передает "Лента.ру".

По словам исследовательницы Камиллы Лон, летние шлепанцы могут стать причиной болей в спине, нанести вред икроножным мышцам и пяточным сухожильям.

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В некоторых случаях может развиться плантарный фасциит – заболевание, характеризующееся острой болью в пятке, на реабилитацию от которого уходит около года.

Как пояснили эксперты, при ходьбе в сланцах люди чаще всего подгибают пальцы ног, чтобы сохранить точку опоры. Из-за этого происходят изменения в естественной походке человека.

Опасные "плоские" сланцы

Опасные "плоские" сланцы

WomanAdvice

Медики советуют подбирать обувь, которая сгибается при ходьбе в том же месте, что и стопа.

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Рекомендуется не надевать шлепанцы, если предстоит долгое время провести на ногах или садиться за руль автомобиля, поскольку такая обувь может легко застрять между педалями.

Опасные

Опасные "плоские" сланцы

WomanAdvice

Опасные "плоские" сланцы

Опасные "плоские" сланцы

WomanAdvice

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты также советуют выбирать обувь на небольшом каблуке. Даже резиновые сланцы должны иметь какой-то подъем, а не быть совсем плоскими.

Иллюстрация. Летние шлепанцы на подъеме

Иллюстрация. Летние шлепанцы на подъеме

WomanAdvice

Иллюстрация. Летние шлепанцы на подъеме

Иллюстрация. Летние шлепанцы на подъеме

WomanAdvice

Иллюстрация. Летние шлепанцы на подъеме

Иллюстрация. Летние шлепанцы на подъеме

WomanAdvice

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали полупрозрачные бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года.

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ЗдоровьеИсследование ученых
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