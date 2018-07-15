Уличный стиль на лето 2018: пять модных трендов

Лето - отличное время для того, чтобы быть ярким и стильным. В подборке OBOZREVATEL пять модных трендов этого лета.

1. Клетчатый жакет или блейзер можно носить с джинсами, юбками и летящими платьями.

Фото: www.thetrendspotter.net

2. Брюки с лампасами имеют эффект удлинения ног и лучше всего смотрятся в темных тонах.

Фото: thetrendspotter.net/street-style-trends

3. В сезоне весна-лето 2018 в очередной раз в моду вошел принт "горох". Его легко комбинировать. Интересным дополнением станут яркие аксессуары. Например, певице Дуа Липе пришлось по вкусу платье с бархатными бантами от украинского бренда Marianna Senchina.

Дуа Липа Фото: Getty

4. Рюши и оборки - романтичный тренд этого лета. Хотите быть стильной, поищите что-то в бабушкином гардеробе.

Фото: thetrendspotter.net/street-style-trends

5. Полоска. Дизайнеры любят этот принт за графичность и универсальность. Если хотите казаться стройнее, не выбирайте мелкие и средние вертикальные полосы.

Фото: thetrendspotter.net/street-style-trends

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