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4 сентября • обновлено в 17:03
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Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

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31 августа в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2020 и продлится до 4 сентября. Так, на модном марафоне свои коллекции представили немало неординарных дизайнеров.

OBOZREVATEL собрал для вас топ самых ярких нарядов, показанных на Неделе моды в Киеве.

Бренд FROLOV заинтересовал публику воздушной и “прозрачной” коллекцией. Среди представленных нарядов много необычных корсетов, полупрозрачных платьев, в том числе мини. Также автор использовал объемные жакеты и соблазнительное белье.

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

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Необычную коллекцию также представила дизайнер Лилия Пустовит вместе с крупнейшей обувной сетью Intertop. В ней объединили яркие цвета и смелые принты.

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: vogue.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: vogue.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: vogue.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: vogue.ua

Дизайнер бренда ARUTIUNOVA удивила одеждой в стиле athleisure — ансамбль из необычных худи с вечерними платьями, ярких брючных костюмов, джерси с шелком и трикотажными изделиями с прозрачной органзой.

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

Фото: fashionweek.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные дизайнеры в рамках показов своих коллекций осень-зима 2019/2020 продемонстрировали, какие брюки будут актуальными в этом сезоне.

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Читайте все новости по теме "Ukrainian Fashion Week" на OBOZREVATEL.

Тема
Ukrainian Fashion Week
Тег
Ukrainian Fashion Week
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