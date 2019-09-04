Ukrainian Fashion Week 2020: самые яркие образы Недели моды

31 августа в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2020 и продлится до 4 сентября. Так, на модном марафоне свои коллекции представили немало неординарных дизайнеров.

OBOZREVATEL собрал для вас топ самых ярких нарядов, показанных на Неделе моды в Киеве.

Бренд FROLOV заинтересовал публику воздушной и “прозрачной” коллекцией. Среди представленных нарядов много необычных корсетов, полупрозрачных платьев, в том числе мини. Также автор использовал объемные жакеты и соблазнительное белье.

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Необычную коллекцию также представила дизайнер Лилия Пустовит вместе с крупнейшей обувной сетью Intertop. В ней объединили яркие цвета и смелые принты.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Дизайнер бренда ARUTIUNOVA удивила одеждой в стиле athleisure — ансамбль из необычных худи с вечерними платьями, ярких брючных костюмов, джерси с шелком и трикотажными изделиями с прозрачной органзой.

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные дизайнеры в рамках показов своих коллекций осень-зима 2019/2020 продемонстрировали, какие брюки будут актуальными в этом сезоне.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.