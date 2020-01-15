Избавьтесь от них немедленно! Названы вещи, которые разрушают энергетику

Энергетика есть не только у людей, но и у вещей, а некоторые из них обладают настолько разрушительным действием, что могут навредить человеку.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку из топ-4 вещей, которые нужно исключить из своего гардероба.

Фото: gubudakis.com

Вещи с чужого плеча

Достаточно много поверий связано с элементами чужого гардероба. Одно из главных — одежда способна считывать эмоции хозяина и записывать их. Поэтому от тех вещей, судьба которых неизвестна, лучше избавиться. Так вы убережете себя от разрушения собственной энергетики и биополя.

Фото: tolksnov.ru

Вещи, вызывающие негативные воспоминания

Неприятные воспоминания психологически оставляют свой отпечаток и на одежде. Если с вами случилось что-то негативное, неприятное, надевая одежду, в которой вы были в тот день, вы будете невольно переноситься мыслями в неприятное событие. Поэтому также избавьтесь от них!

Фото: ady.tut.by

Неудобная обувь

Туфли или сапоги, которые давят, пусть и самые модные, разрушают вашу энергетику. Поэтому, если вас преследует череда неприятностей, посмотрите вниз и убедитесь, не носите ли вы обувь, которая крадет ваши силы и благополучие.

Фото: happymama.ru

Цветовая гамма

Пусть в тренде скучные и безликие цвета, не спешите окружать себя ими. Ведь они окрашивают настроение в не самые радужные оттенки. Если вы хотите положительных эмоций, окружите себя яркими цветами.

Фото: pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL подготовил список вещей, которые вредят здоровью. Их нужно немедленно выбросить из своего гардероба.

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