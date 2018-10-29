Стиль известных блогеров: как создать модные осенние образы

Современная мода меняется очень быстро, а главные тренды все чаще диктуют не известные модные дома Парижа и Милана, а популярные модные блогеры.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть вдохновляющую подборку повседневных осенних образов от самых популярных модных блогеров мира.

Перниль Тисбейк - самая модная девушка Дании.

Перниль была директором отдела моды в нескольких датских журналах, в 2012 году создала свой фэшн-блог.

Этой осенью она отдает предпочтение объемной однотонной верхней одежде, которую дополняет эффектной обувью — модными кроссовками, яркими туфлями на шпильке. Детали — главное в образе.

Лаура Экгвизабал - популярный фэшн-блогер из Испании.

Лаура обожает летящие длинные платья, они отлично смотрятся с куртками, пальто и грубыми ботинками. А также, по ее мнению, любые вещи в пол визуально вытягивают фигуру.

Ануки Арешидзе - жена мэра Тбилисси Кахи Каладзе и основательница бренда Anouki.

Если не хочешь заскучать этой осенью в total black, то следи за нарядами Ануки — добавляй в любой повседневный образ что-то яркое (например, леопардовую шубу, пиджак в пайетках или яркую розовую юбку). Главное - не переборщить.

Эйми Сонг - автор блога о моде и дизайне интерьеров Song of Style из Лос-Анджелеса.

Эйми предпочитает этой осенью джинсы-трубы, сапоги "гармошка", объемные пиджаки и животные принты.

Даниель Бернштейн - популярный американский фэшн-блогер.

А вот Даниэль этой осенью предпочитает укороченные куртки. Она явно считает, что не надо прятать ноги и новые крутые джинсы.

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