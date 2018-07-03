Стало известно, сколько денег тратят на одежду члены королевской семьи Великобритании

Стало известно, сколько денег члены британской королевской семьи тратят на одежду. Как сообщает издание The Telegraph, больше всего приходится расплачиваться принцу Чарльзу. Он покрывает счета на одежду принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл.

Бюджет вырос с тех пор, как Гарри и Меган обручились. Интересно, что представители королевской семьи не платят за одежду, в которой посещают официальные мероприятия.

В прошлом году принц Чарльз потратил 4,96 млн фунтов стерлингов (6,5 млн долларов) на родственников, по сравнению с 3,52 млн фунтов стерлингов (4,6 миллиона долларов) годом ранее.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл берут на себя все больше королевских обязанностей, поэтому их гардероб часто пополняется новыми нарядами.

За образы Кейт и Меган в деловых поездках рассчитывается королева из средств Суверенного фонда (деньги налогоплательщиков).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, почему в последнее время герцогиня Меган Маркл выбирает наряды в нежно-розовых оттенках.