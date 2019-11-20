Снимите это немедленно: одежда, от которой следует избавиться зимой

С возрастом женщинам стоит отказываться от некоторых элементов одежды, так как они становятся неуместными или выходят из моды.

Чтобы выглядеть роскошно и быть в тренде зимой, стоит избавиться от четырех вещей, которые смотрятся хорошо на совсем молоденьких девочках, передает "Женский Рамблер".

Мини

Мини yoins

Подобная одежда неплохо смотрится на совсем юных девочках. Несмотря на то, что такая длинна помогает подчеркнуть фигуру, зимой лучше от нее отказаться. Во-первых, в такой одежде холодно. К тому же, нужно беречь женское здоровье.

Пальто с меховым воротником

Пальто с меховым воротником pinterest

Такой элемент гардероба старит минимум на 10 лет, особенно, если речь идет о приталенном пальто с опушкой на воротнике и манжетах. Лучше выбрать более строгий крой.

Шуба в пол

Шуба в пол SM News

Эта одежда "крадет молодость", особенно, если она темного оттенка. Лучше заменить шубу на пуховик или пальто.

Шапки с помпонами

Шапка с помпоном pinterest

А такой элемент наоборот смотрится странно на женщинах, старше 30 лет. Лучше отдать предпочтение красивому платку, берету, шляпке или аккуратной шапочке, в зависимости от того, что на теле.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, так как это не модно.

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