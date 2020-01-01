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1 января • обновлено в 04:08
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/ Мода

"Секонд-хенд" и доступная одежда: как за 2010-ые изменилась мода в мире

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Уходящее десятилетие войдет в историю моды, как эра отказа от излишнего потребления и борьба за экологические товары.

Так, из-за поколения людей, которые родились 1981 и 1996 годами, модным брендам приходится туго. Милениалы (около 30% населения мира) предпочитают тратить деньги на путешествия и новые впечатления, нежели на модную одежду, пишет ВВС.

Также в 2010-х годах в модельных агентствах стали появляться новые модели различных типов. Так, в 2015 году Дениз Бидо стала первой моделью "плюс-сайз", которая открыла Нью-Йоркскую неделю моды.

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А в 2017 году Халима Аден первой вышла на международный подиум в хиджабе. В октябре 2018 года Кроу Киан первым из трансгендерных мужчин закрывал сезон показов готового женской одежды.

Дениз Бидо

Дениз Бидо

Также за последнее десятилетие люксовые бренды стали отказываться от настоящего меха. Например, в 2018 году генеральный директор Gucci Марк Бизарри заявил: "Мех? Это не современно".

К 2020 году в 21 раз, в сравнении с новой, выросли продажи модной подержанной одежды (секонд-хенд).

"Уникальным культурным феноменом стали комиссионные интернет-магазины люксовых брендов RealReal и Vestiaire Collective, а также платформа частных объявлений Depop. Стремительный взлет переживают сервисы аренды одежды, такие как Rent the Runway", – говорится в публикации.

Отказ от меховой одежды

Отказ от меховой одежды

При этом люди чаще стали относить одежду в ремонт, и перепродают вещи, которыми не пользуются.

Новым стилем в одежде назван casual: "спортивная одежда, кроссовки и, конечно же, уличная мода – вот кто заправляет балом".

"Новый кэжуал" – это воплощение трендовых социальных идей, таких как инклюзивность, гендерная нейтральность и эстетические предпочтения, не предопределены одной единственной целью "найти себе пару", – отмечено в статье.

Стиль casual в одежде

Стиль casual в одежде

Кроме того, поколение Z стало больше заботиться об окружающей среде. Молодые люди стали заботиться о том, как потребительские привычки влияют на общество и экологию.

"Более 70% учитывают различные этические факторы, выбирая, что купить; из этой группы, 57% говорят, что прежде всего думают об экологии", – подчеркнуто в исследовании.

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Уходящее десятилетие запомнится временем инноваций и технологий, которые помогли облегчить продажи.

Например, в Лондоне открылся временный торговый павильон Hot Second, где посетителей приглашали обменять любой ненужный предмет одежды на "виртуальную примерку" благодаря технологиям дополненной реальности.

Также в изготовлении одежды стали применять натуральные материалы, такие как текстиль на основе водорослей, окраску тканей без воды или химических процессов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
Мода
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