"Секонд-хенд" и доступная одежда: как за 2010-ые изменилась мода в мире

Уходящее десятилетие войдет в историю моды, как эра отказа от излишнего потребления и борьба за экологические товары.

Так, из-за поколения людей, которые родились 1981 и 1996 годами, модным брендам приходится туго. Милениалы (около 30% населения мира) предпочитают тратить деньги на путешествия и новые впечатления, нежели на модную одежду, пишет ВВС.

Также в 2010-х годах в модельных агентствах стали появляться новые модели различных типов. Так, в 2015 году Дениз Бидо стала первой моделью "плюс-сайз", которая открыла Нью-Йоркскую неделю моды.

А в 2017 году Халима Аден первой вышла на международный подиум в хиджабе. В октябре 2018 года Кроу Киан первым из трансгендерных мужчин закрывал сезон показов готового женской одежды.

Дениз Бидо

Также за последнее десятилетие люксовые бренды стали отказываться от настоящего меха. Например, в 2018 году генеральный директор Gucci Марк Бизарри заявил: "Мех? Это не современно".

К 2020 году в 21 раз, в сравнении с новой, выросли продажи модной подержанной одежды (секонд-хенд).

"Уникальным культурным феноменом стали комиссионные интернет-магазины люксовых брендов RealReal и Vestiaire Collective, а также платформа частных объявлений Depop. Стремительный взлет переживают сервисы аренды одежды, такие как Rent the Runway", – говорится в публикации.

Отказ от меховой одежды

При этом люди чаще стали относить одежду в ремонт, и перепродают вещи, которыми не пользуются.

Новым стилем в одежде назван casual: "спортивная одежда, кроссовки и, конечно же, уличная мода – вот кто заправляет балом".

"Новый кэжуал" – это воплощение трендовых социальных идей, таких как инклюзивность, гендерная нейтральность и эстетические предпочтения, не предопределены одной единственной целью "найти себе пару", – отмечено в статье.

Стиль casual в одежде

Кроме того, поколение Z стало больше заботиться об окружающей среде. Молодые люди стали заботиться о том, как потребительские привычки влияют на общество и экологию.

"Более 70% учитывают различные этические факторы, выбирая, что купить; из этой группы, 57% говорят, что прежде всего думают об экологии", – подчеркнуто в исследовании.

Уходящее десятилетие запомнится временем инноваций и технологий, которые помогли облегчить продажи.

Например, в Лондоне открылся временный торговый павильон Hot Second, где посетителей приглашали обменять любой ненужный предмет одежды на "виртуальную примерку" благодаря технологиям дополненной реальности.

Также в изготовлении одежды стали применять натуральные материалы, такие как текстиль на основе водорослей, окраску тканей без воды или химических процессов.

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