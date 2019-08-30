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Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

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Осень — это идеальная пора для бьюти-экспериментов не только с окрашиванием и новой стрижкой, но и с модными укладками.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал подборку из топ-5 лучших причесок.

Легкие волны

Одним из ведущих трендов осени 2019 года станет укладка по типу естественных локонов. Она подойдет обладательницам длинных и средних волос и сделает образ нежным и романтичным.

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: telegraf.com.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: tv.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: tv.ua

Эффект мокрых волос

Влажный финиш продолжает оставаться желанным результатом. Можно варьировать интенсивность стайлинга и его количество, но главное условие — волосы должны быть чистыми. Отметим, что такой образ будет выглядеть осенью невероятно стильно и привлекательно.

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: cosmo.com.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: telegraf.com.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: elle.ru

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Небрежный пучок

Прическа пучок в любом ее варианте исполнения на пике популярности вот уже не первый год. Осенью 2019 года она будет также как нельзя актуальна. Отметим, что пучок можно собрать как на макушке головы, так и на затылке. Такая прическа подойдет практически для любого мероприятия.

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: beauty.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: beauty.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: beautylooks.ru

Низкий хвост

На пике своей актуальности осенью текущего года будет низкий хвост. Чтобы прическа не казалась скучной, можно ее украсить ярким платком или же другими аксессуарами.

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: marieclaire.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: dnevniq.com

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: goodhouse.ru

Мальвинка-пучок

Также одной из самых стильных повседневных причесок осени будет мальвинка-пучок. Отметим, что данная укладка будет выглядеть достаточно оригинально и красиво.

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: womanadvice.ru

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: hochu.ua

Прически 2019: стильные варианты укладок на осень

Фото: alternatib.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какое окрашивание волос будет в тренде в 2019 году.

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