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10 февраля • обновлено в 07:56
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"Оскар-2020": американская модель оголила огромную грудь на красной дорожке

2.2т
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Известная американская модель Блэк Чайна засветила роскошный бюст на премии "Оскар-2020", которая прошла в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе.

Фотографии знаменитости с красной дорожки уже появились в сети.

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Getty

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Так, перед фотографами 31-летняя Чайна появилась в длинном черном платье от Dona Matosh, декорированном синими вставками. Однако главными акцентами наряда стали глубокое декольте и высокий разрез на ноге.

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Getty

В частности, смелый вырез подчеркнул пышную обнаженную грудь модели, а разрез –акцентировал внимание на ногах Блэк.

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Getty

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Блэк Чайна на "Оскаре-2020"

Getty

Ранее OBOZREVATEL cообщал, что стали известны все победители премии "Оскар-2020".

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Автор
Анна Михно
Тема
Оскар 2020
Персона
Блэк Чайна
Место
США
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