"Оскар-2020": американская модель оголила огромную грудь на красной дорожке

Известная американская модель Блэк Чайна засветила роскошный бюст на премии "Оскар-2020", которая прошла в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе.

Фотографии знаменитости с красной дорожки уже появились в сети.

Блэк Чайна на "Оскаре-2020" Getty

Так, перед фотографами 31-летняя Чайна появилась в длинном черном платье от Dona Matosh, декорированном синими вставками. Однако главными акцентами наряда стали глубокое декольте и высокий разрез на ноге.

Блэк Чайна на "Оскаре-2020" Getty

В частности, смелый вырез подчеркнул пышную обнаженную грудь модели, а разрез –акцентировал внимание на ногах Блэк.

Блэк Чайна на "Оскаре-2020" Getty

Блэк Чайна на "Оскаре-2020" Getty

Ранее OBOZREVATEL cообщал, что стали известны все победители премии "Оскар-2020".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!