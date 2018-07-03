Оксана Караванская представила новую коллекцию "Украинский Haute Couture 2018"

Известный украинский дизайнер Оксана Караванская представила новое модное шоу в рамках Leopolis Jazz Fest во Львове, в Митрополичьих Садах.

Ее коллекция называется "Украинский Haute Couture 2018". Дизайнер уже четвертый год подряд участвует в мероприятии. Об этом говорится в пресс-релизе фестиваля.

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Эксклюзивная fashion-история сопровождалась живой музыкой в ​​исполнении ведущего симфонического оркестра Украины "INSO-Львов". Как метко сказали гости показа, музыка в тот день на Святоюрской горе звучала, как с неба. Оксана Караванская - одна из самых креативных дизайнеров Украины, ее шоу всегда яркие и необычные, коллекции остро модные и стиль их вне времени", – сказано в сообщении.

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

Новая коллекция Караванской "Украинский Haute Couture 2018" - квинтэссенция классики, благородства и старинной мастерства. Отмечается, что в ней вечернее платье солирует, оно - живое существо: тело придает формы и служит пьедесталом, музыка "INSO-Львов" - вдыхает жизнь, а кружева с давних сакральных резьб вкладывают душу.

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Эта коллекция особенна тем, что это украинский от кутюр, который сегодня в Украине делает только Караванская. Мои платья никогда не повторяются. А платье - это вообще самое женственное и привлекательное из того, что мы, дизайнеры, создаем. Платье надо не носить, в нем надо дефилировать. Вместе с платьем женщина надевает на себя образ, манеру поведения. Она является в качестве режиссера мини-моноспектакля, в котором роль надо играть до последней секунды. Если же вам не хочется играть, - спрячьтесь за маленькое черное платье или совсем не ходите на светские рауты", – говорит дизайнер.

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

Митрополичьи Сады Андрея Шептицкого - парк XVIII века. Он закрыт для публичного посещения, традиционно открывается только для гостей Leopolis Jazz Fest.

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

Показы Караванской способствовали реставрации Садов, в которые вернулись аристократизм и изысканность ландшафтного дизайна. Соорганизатор показа - Благотворительная организация "Фонд Духовного Возрождения" УГКЦ, целью которого является развитие социальных проектов Церкви, в частности обновление митрополичьих Садов.

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

"Украинский Haute Couture 2018" Оксаны Караванской Олександр Шамов и Степан Лутчин

Оксана Караванская Олександр Шамов и Степан Лутчин

Гражина Чаплин

Богдан Левчук и Андрей Дещица

Даша Счастливая

Эмилия Худая (справа)

Ирина Савчак

Екатерина Кот-Садовая (третья справа)

Любовь Горняк и Оксана Караванская

Оксана Караванская

Мариана Майданская

Мирослава Драгомырецкая (справа)

Ольга Филатова Олександр Шамов и Степан Лутчин