Обуют в матрешки: культовый бренд поразил неожиданным трендом

Культовый модный бренд Dolce&Gabbana удивил своих поклонников коллекцией обуви и аксессуаров со знаменитым русским символом - матрешкой.

Коллекция получила одноименное название и включает в себя обувь на высоком каблуке, сумки и украшения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу бренда.

Так, в состав линейки вошли лаковые расписные и замшевые туфли, а также сумки в форме сердца с вышивкой.

Коллекция "Матрешка" от Dolce&Gabbana Лента.ру

Новости Известный модный бренд представил провокационную коллекцию с украинской символикой

Каблуки туфель выполнены в виде матрешек, расписанных яркими цветами по черному фону. На сумке, украшенной кисточками, изображены матрешки на фоне собора Василия Блаженного в Москве. При изготовлении всех предметов эксклюзивной коллекции использовалась ручная работа.

Коллекция "Матрешка" от Dolce&Gabbana Лента.ру

Коллекция создана исключительно для российских бутиков марки и будет продаваться только в Москве. Стоимость предметов составит от 138 тысяч рублей за замшевые туфли ($2,2 тыс.) до 391 тысячи за сумку ($6,2 тыс.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лицом бренда Dolce&Gabbana стала украинская топ-модель Дарья Миненко.