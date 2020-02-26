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26 февраля • обновлено в 15:15
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Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

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Если вы раньше любили носить короткие юбки, приталенную одежду и все то, что только подчеркивало фигуру, то уже в 40 лет стоит задуматься над своим гардеробом.

О списке вещей, которые нужно немедленно выбросить из своего гардероба – рассказал "Рамблер Женский".

Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Фото: aif.ru

Приталенная одежда

Немногие люди имеют идеальную фигуру после своего 40-летия, и ношение такой одежды только подчеркнет эти недостатки. Поэтому стилисты советуют выбирать наряды более свободного покроя.

Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Фото: pinterest.com

Кислотные цвета

Кислотная одежда для женщин старше 40 лет только продемонстрирует дурной вкус и отчаянное желание выглядеть моложе. Разумнее в таком возрасте выбрать более спокойные цвета.

Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Фото: oskelly.ru

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Цветочные принты

Платья и юбки с цветочным принтом больше подойдут для маленьких девочек, нежели для женщин. Тем более, такой принт может визуально добавить объемы.

Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Фото: stylish.in.ua

Громоздкие украшения

Большинство массивных аксессуаров будут смотреться в образе женщины дешевой бижутерией. Поэтому лучше делать ставку на простоту и минимализм.

Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Фото: info.oxo.ua

Синтетические ткани

После 40 лет женщинам стоит серьезно задуматься о своем здоровье и выбирать одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Фото: joom.com

Ранее OBOZREVATEL подготовил топ-5 крутых вещей, которые стилисты не советуют носить после 30 лет.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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