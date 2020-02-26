Нельзя носить после 40 лет: названо топ-5 вещей. Фото

Если вы раньше любили носить короткие юбки, приталенную одежду и все то, что только подчеркивало фигуру, то уже в 40 лет стоит задуматься над своим гардеробом.
О списке вещей, которые нужно немедленно выбросить из своего гардероба – рассказал "Рамблер Женский".
Фото: aif.ru
Приталенная одежда
Немногие люди имеют идеальную фигуру после своего 40-летия, и ношение такой одежды только подчеркнет эти недостатки. Поэтому стилисты советуют выбирать наряды более свободного покроя.
Фото: pinterest.com
Кислотные цвета
Кислотная одежда для женщин старше 40 лет только продемонстрирует дурной вкус и отчаянное желание выглядеть моложе. Разумнее в таком возрасте выбрать более спокойные цвета.
Фото: oskelly.ru
Цветочные принты
Платья и юбки с цветочным принтом больше подойдут для маленьких девочек, нежели для женщин. Тем более, такой принт может визуально добавить объемы.
Фото: stylish.in.ua
Громоздкие украшения
Большинство массивных аксессуаров будут смотреться в образе женщины дешевой бижутерией. Поэтому лучше делать ставку на простоту и минимализм.
Фото: info.oxo.ua
Синтетические ткани
После 40 лет женщинам стоит серьезно задуматься о своем здоровье и выбирать одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
Фото: joom.com
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