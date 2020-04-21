Не носите это! Топ-4 модели обуви, которые испортят любой образ

Каждая девушка, выходя в свет, хочет выглядеть элегантно и достойно. Можно сделать аккуратный макияж, надеть красивую одежду, но есть деталь, которая может сделать ваш образ безвкусным и нелепым. И это обувь.

О том, какая обувь испортит любой образ – рассказал "Рамблер Женский". Ее нужно выбросить из своего гардероба.

Фото: radioromantika.ru

Прозрачная обувь

Туфли, сапоги и босоножки из прозрачного пластика – тренд, к которому быстро охладели. По словам стилистов, в такой обуви неудобно, пластик не дает коже дышать, да и сплющенные пальцы выглядят неэстетично. Единственный трендовый вариант по их мнению – это прозрачный каблук.

Фото: instagram/detailmood

Лодочки на шпильке

Также, по словам стилистов, лодочки на шпильке – неудобная и травмоопасная обувь, которая давно вышла из моды. К слову, отмечается, что на торжественные мероприятия такие лодочки допускаются, но вот в обычные дни лучше выбирать туфли с толстым каблуком.

Фото: mygazeta.com

"Уродливые" кроссовки

Тренд на уродливую обувь задал модный дом Balenciaga, однако сейчас он уже не актуален. Стилисты отмечают, что сейчас, когда страсти поутихли, можно заметить, что эти кроссовки уродуют ногу.

Фото: shoppingschool.ru

Обувь с кричащим декором

Изобилие декоративных элементов в виде страз, бусин и прочих вызывающих деталей на ботинках, туфлях и остальной обуви считается дурным вкусом. Поэтому стилисты вместо этого рекомендуют выбирать модели с оригинальным каблуком.

Фото: aliexpress.ru

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