Названы главные аксессуары лета 2020: топ-5

Грядущим летом в моду вернется множество элементов из 70-х и 80-х. Так, снова будут популярны яркие сережки, цепи и винтажные вещи.

О самых модных аксессуарах лета 2020 года пишет издание Cosmopolitan.

Цепочки

В этом сезоне на шее должно быть максимум цепочек. Массивные, тонкие, двойные, с подвесками или без - все нужно попробовать этим летом. Их легко сочетать с браслетами или кольцами.

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Массивные серьги

Чем больше размер, тем лучше. Именно такие серьги будут популярными в этом сезоне: массивные, необычной формы, геометрические, асимметричны. Также в 2020 году трендом стали именно длинные модели сережек.

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Очки

В этом сезоне популярными будут очки-маски, очки с 70-х, которые отличаются удивительной формой, а также очки на цепи. Особое внимание уделяют полупрозрачным моделям розовых, голубых, зеленых и желтых оттенков.

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Baby – wow

Серьги в форме вишенок, цветков, котиков, звезд - это все будет актуальным этим летом. Их можно сочетать с кольцами с нежно-розовых, желтых и бирюзовых камней.

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Винтаж

Броши, браслеты, клипсы, кольца - все это разнообразит ежедневный образ. Винтаж - на пике популярности, поэтому не стоит упускать момент.

pexels.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

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