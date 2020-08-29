Названы антитрендовые вещи, которые вернулись в моду в 2020 году. Фото

Названы антитрендовые вещи, которые вернулись в моду в 2020 году. rozetka.com.ua.

Современная мода циклична, и ярым доказательством этого является возврат антитрендов, которые обрели популярность и признание среди современных стилистов.

О том, какие антитрендовые вещи вернулись в моду в 2020 году, рассказало издание "Уніан".

Панама

Этот головной убор раньше носили только на пляж, а сейчас он гармонично может дополнить любой образ. При этом панама может быть сделана с самым необычным принтом.

pinterest.com

pinterest.com

Тотал деним

В моду также вернулись джинсовые костюмы, которые ранее называли "рабочими". Стилисты рекомендуют в 2020 году выбирать и другие варианты нарядов из денима. Это может быть костюм из джинсовой куртки и юбки, или же шорт.

pinterest.com

prom.ua

Пышные рукава

В 2020 года снова стали популярными вещи с пышными рукавами: блузки, платья, пальто. С ними ваш образ будет более объемным, незабываемым и впечатляющим.

pinterest.com

Вельвет

Еще совсем недавно вельветовые вещи считались базарным, дешевыми и совсем немодными. Сейчас же они пользуются большой популярностью среди женщин.

pinterest.com

pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский ретейлер Farfetch составил список самой культовой модной одежды всех времен.

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