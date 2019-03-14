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/Мода

Названа цена самых дорогих духов в мире: что в них особенного

1.3тЧитать материал на украинском

Парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае. Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает "заслуживающий самого высокого", стоит около 1,3 миллиона долларов.

На создание духов ушло три года. Аромат Shumukh входит в серию "Тhe spirit of Dubai". Об этом сообщает Gulf News.

Названа цена самых дорогих духов в мире: что в них особенного

Nabeel

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Высота флакона - более двух метров. Он сделан из муранского стекла и инкрустирован несколькими тысячами бриллиантов общим весом 38,55 карата, а также топазами и жемчугом. В флаконе находится 3 литра духов. Аромат наносится с помощью технологии дистанционного управления.

Названа цена самых дорогих духов в мире: что в них особенного

Gulf News

Названа цена самых дорогих духов в мире: что в них особенного

Gulf News

Как ранее писал OBOZREVATEL, французский производитель люксовых автомобилей Bugatti представил на Женевском автосалоне эксклюзивный спорткар La voiture noire (фр. "черный автомобиль"). Коллекционер, имя которого не называется, уже купил его за 11 млн евро, сообщается на официальном сайте концерна.

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Место
ОАЭДубай
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