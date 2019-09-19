Названа самая модная мужская стрижка 2020 года

В грядущем сезоне в моду снова вернется стрижка, которая появилась еще в 60-е - андеркат.

По мере отрастания волос стрижка сохраняет свою "форму" и выглядит достаточно стильно и аккуратно. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть несколько вариантов этой модной прически.

Мужская стрижка андеркат - это короткие волосы длиной один-два сантиметра, на которые как бы накладываются, свисая, более длинные пряди с макушки. Плавного перехода между короткими и длинными волосами при этом нет.

Отметим, стрижка андеркат – из числа универсальных.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какое окрашивание волос будет в тренде в 2019 году.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!