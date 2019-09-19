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19 сентября • обновлено в 11:08
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Названа самая модная мужская стрижка 2020 года

1.4т Читать материал на украинском

В грядущем сезоне в моду снова вернется стрижка, которая появилась еще в 60-е - андеркат.

По мере отрастания волос стрижка сохраняет свою "форму" и выглядит достаточно стильно и аккуратно. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть несколько вариантов этой модной прически.

Названа самая модная мужская стрижка 2020 года
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Мужская стрижка андеркат - это короткие волосы длиной один-два сантиметра, на которые как бы накладываются, свисая, более длинные пряди с макушки. Плавного перехода между короткими и длинными волосами при этом нет.

Названа самая модная мужская стрижка 2020 года
Названа самая модная мужская стрижка 2020 года
Названа самая модная мужская стрижка 2020 года
Названа самая модная мужская стрижка 2020 года

Отметим, стрижка андеркат – из числа универсальных.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какое окрашивание волос будет в тренде в 2019 году.

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