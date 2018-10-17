Названа самая актуальная одежда этой зимы

В этом году холодной осенью и морозной зимой стилисты назвали незаменимыми вещи крупной вязки.

Они придут на смену простым джемперам, трикотажным платьям и тонким водолазкам. Об этом сообщает Вazaar.

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Модные эксперты считают, что вязаные крупными узорами свитеры, юбки и платья выглядят намного более уютными — кажется, будто на их создание потребовались килограммы пряжи.

Такие вещи можно носить с любыми базовыми предметами, но особенно интересно они смотрятся с одеждой в пижамном стиле (шелковыми сорочками, топами и рубашками) или в сочетании друг с другом (например, комплекты из вязаных юбки и свитера).

Теплой осенью их можно носить с легким тренчем и не мерзнуть, а вот в мороз — как с пуховиками, так и шерстяными пальто.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года. Их список опубликовало издание Vogue.