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Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

6.5т Читать материал на украинском

Красивый педикюр — это не менее важная составляющая эффектного образа девушки, нежели маникюр. И не важно, какое время года на улице, ваши ножки всегда должны быть ухоженными.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового педикюра на 2019 год.

Классический френч

Если говорить о самом популярном дизайне, то на первое место в 2019 году можно смело поставить педикюр в технике френч. Он давно считается классикой и подойдет к любому образу.

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: mirpozitiva.ru

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: mirpozitiva.ru

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: wlooks.ru

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Нюдовый

Также актуальным в этом году будет нюдовый педикюр. Он подходит под любую одежду, обувь и настроение. Ножки с ним будут выглядеть ухожено и аккуратно.

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: beauty.ua

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: beauty.ua

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: hochu.ua

С зеркальной втиркой

Одной из последних новинок в области дизайна ногтей стала зеркальная втирка, делающая обычное покрытие идеальным. Это средство подойдет для праздничного оформления, но может украсить и классический педикюр, внеся в него нотку новизны и свежести.

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: vplate.ru

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: beauty.ua

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: telegraf.com.ua

Неоновый

Безусловно, самой яркой идеей педикюра в 2019 году можно назвать оформление ногтей в неоновых цветах. При желании их можно комбинировать между собой.

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: women-tusovka.ru

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: women-tusovka.ru

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: women-tusovka.ru

Матовый

Матовый педикюр в этом году завоевал сердца многих модниц. Он смотрится благородно и элегантно. Отметим, что можно сделать матовым только один ноготь, а остальные выделить глянцем или наоборот.

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: pix-feed.com

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: pix-feed.com

Модный педикюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Фото: pix-feed.com

Ранее OBOZREVATEL также сообщал о том, какой маникюр будет в моде в 2019-м году.

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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
цену озвучте.баготеи.
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