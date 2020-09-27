Модные вещи на осень 2020: назван базовый гардероб

Сентябрь 2020 года выдался теплым. Но вскоре украинцев ожидает похолодание, поэтому самое время подготовить базовый гардероб на осень.

OBOZREVATEL рассказывает, какие вещи должны в нем присутствовать.

Джинсы

Следует выбирать прямые модели с завышенной талией. Актуальны темно-синий, светло-серый, графитовый, голубой цвета. При этом стоит учесть, что кружево, блестки, бисер давно вышли из моды.

Свитер

Обратите внимание на однотонные модели свободной лаконичной формы. Выбирайте цвета, который идут именно вам.

Ботинки

Массивные берцы можно использовать в любом образе – они всегда будут смотреться стильно. Кроме того, они удобны и не дадут ногам замерзнуть холодной осенью.

Пальто

Актуальные модели – оверсайз, честерфилд, кромби, тренчкот. Если есть возможность – можно обзавестись сразу парой моделей.

Рюкзак

Миниатюрные модели рюкзаков можно сочетать с одеждой разных стилей, это сделает ваш образ слегка непринужденным.

Худи

В тренде – яркие худи оверсайз. Такая вещь сделает образ стильным и молодежным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан посоветовал, как стильно одеваться осенью 2020 года.