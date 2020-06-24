Модные платья на лето 2020: топ-5 актуальных трендов. Фото

Платье – идеальная вещь для тех, кто хочет выглядеть эффектно, но не желает тратить много времени на подбор отдельных деталей

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать о самых модных моделях на лето 2020 года.

Платье в бельевом стиле

Шелковое платье на бретелях в бельевом стиле по-прежнему остается в моде. Отметим, что его можно носить как с туфлями, так и с кроссовками. К слову, такая модель сочетает в себе стиль, практичность и изысканную легкость.

topxstyle.ru

beauty.ua

Платье с тропическим принтом

Тропический принт – один из главных трендов летнего сезона. Надевать такие платья можно с босоножками и дополнять свой образ соломенными аксессуарами. К слову, такие модели станут удачной альтернативой стандартным цветочным орнаментам в новом сезоне.

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Платье с оборками

Пышные платья с оборками также будут популярными летом 2020 года. Самые модные – с крупными объемными оборками пастельных цветов. Такая модель сделает ваш образ незабываемым.

karavan.ua

Платье с вырезами

Вырезы в самых неожиданных местах – сексуальный способ показать тело, не обнажая лишнего. Особенно модны акценты летом 2020 года будут на груди. Отметим, что такие платья можно сочетать как с босоножками, так и с кедами.

karavan.ua

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Кружевное платье

Кружево – это нежно, женственно и изысканно. А этим летом – еще и очень модно. Причем платья с ажурной ткани можно надевать не только на праздники, но и каждый день.

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pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.