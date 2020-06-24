Модные платья на лето 2020: топ-5 актуальных трендов. Фото
Платье – идеальная вещь для тех, кто хочет выглядеть эффектно, но не желает тратить много времени на подбор отдельных деталей
В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать о самых модных моделях на лето 2020 года.
Платье в бельевом стиле
Шелковое платье на бретелях в бельевом стиле по-прежнему остается в моде. Отметим, что его можно носить как с туфлями, так и с кроссовками. К слову, такая модель сочетает в себе стиль, практичность и изысканную легкость.
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Платье с тропическим принтом
Тропический принт – один из главных трендов летнего сезона. Надевать такие платья можно с босоножками и дополнять свой образ соломенными аксессуарами. К слову, такие модели станут удачной альтернативой стандартным цветочным орнаментам в новом сезоне.
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Платье с оборками
Пышные платья с оборками также будут популярными летом 2020 года. Самые модные – с крупными объемными оборками пастельных цветов. Такая модель сделает ваш образ незабываемым.
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Платье с вырезами
Вырезы в самых неожиданных местах – сексуальный способ показать тело, не обнажая лишнего. Особенно модны акценты летом 2020 года будут на груди. Отметим, что такие платья можно сочетать как с босоножками, так и с кедами.
karavan.ua
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Кружевное платье
Кружево – это нежно, женственно и изысканно. А этим летом – еще и очень модно. Причем платья с ажурной ткани можно надевать не только на праздники, но и каждый день.
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pinterest.com
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