Модная обувь на осень 2020: главные тренды сезона.
Обувь – одна из главных составляющих любого образа, без нее невозможно обойтись. Поэтому к ее выбору стоит подходить особенно серьезно.
OBOZREVATEL предлагает подборку трендовой обуви на осень 2020, которая подойдет под любой образ и сделает его незабываемым.
Туфли и ботильоны с острыми носками по-прежнему остаются самой модной обувью осени. Отметим, что такие модели можно сочетать с брюками ирубашкой, юбками и платьями.
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Альтернативой грубым ботинкам в новом осеннем сезоне станут сапоги для верховой езды. Актуальные пары обуви могут быть как массивными, так и более изящными. Данные сапоги можно носить не только с джинсами и классическими брюками, но даже с платьями и юбками.
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aliexpress.ru
Квадратный носок также остается в моде. Он может быть и на балетках, и на сапогах, и на ботильонах. Сочетать такую модель обуви лучше всего с классическими нарядами.
fashion-woman.com
fashion-woman.com
Кitten heels – это туфли, которые имеют миниатюрный каблук от 3,5 до 4,75 см. Они были популярны в 2000-х, и теперь совершил свое триумфальное возвращение. Отметим, что данная модель туфель идеально впишется в любой образ.
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Составить яркий образ поможет цветная кожаная обувь – в грядущем сезоне дизайнеры советуют не стесняться в подборе оттенков.
vogue.ua
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Любимые высокие сапоги также остаются в центре внимания осенью 2020 года. Отметим, что вы можете выбирать модели как с широким голенищем, так и с прямым. Однако эксперты советуют отказаться от облегающих вариантов.
vogue.ua
modnayaobuvru.ru
Кроссовки – универсальная пара обуви, которая является незаменимой в любое время года. Осенью особенно популярными станут кроссовки и кеды в ретро-тематике. Они будут идеально сочетаться с верхней одеждой.
aliexpress.ru
marieclaire.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали главные тренды осени 2020 года, проанализировав street style фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов.
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