Модель с неизлечимой болезнью кожи показала соблазнительное тело

Известная канадская модель Винни Харлоу с неизлечимым заболеванием кожи, которая сумела прославиться благодаря шоу "Топ-модель по-американски", продемонстрировала необычные снимки во время отдыха в Майами.

Новые фотографии, где модель демонстрирует необычное тело, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Винни Харлоу является первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго. В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна, что и стало "фишкой" девушки.

Винни Харлоу Instagram @winnieharlow

Винни Харлоу Instagram @winnieharlow

Харлоу сумела превратить витилиго в свой фирменный знак, а сложное заболевание не только не помешало девушке сделать карьеру в модельном бизнесе, но и принесло ей мировую славу. В настоящее время она активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписаны более 3 миллионов человек.

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