Мода на школьные дипломаты в СССР покоряла учеников: архивные фото

Дипломаты оставались в моде фактически до конца существования СССР. Фото: 20th.su / History Files

Школьные дипломаты вошли в моду в СССР в 80-х годах, потеснив привычные портфели и сумки.

Так, модный аксессуар, перекочевавший в народные массы от политической элиты, был мечтой многих школьников.

Особенной популярностью пользовались дипломаты из натуральной кожи, у некоторых из них на застежке даже имелся код. Однако они были слишком громоздки для школьников.

У большинства детей были дипломаты из дерматина или пластмассы, с пластмассовой ручкой и с одним-двумя отделениями. Свои дипломаты дети стремились украсить разнообразными наклейками.

Дипломаты оставались в моде фактически до конца существования СССР, когда на рынок стали поступать первые импортные рюкзачки и пластиковые пакеты.

Школьные дипломаты в СССР вошли в моду в 80-х годах Фото: 20th.su

Более всего среди детей в СССР ценились кожаные школьные дипломаты Фото: pikabu.ru

Дипломаты в СССР использовали вместо сумок и рюкзаков Фото: History Files / Telegram

Школьные дипломаты в СССР украшали разными наклейками Фото: 20th.su

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