Цветной френч и тематические рисунки: модные тенденции в зимнем маникюре 2019-2020

Ухоженные ногти с красивым маникюром стали предметом must have каждой уважающей себя современной модницы. Они должны быть безупречными вне зависимости от времени года и сезона.
Поэтому OBOZREVATEL подготовил подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.
Маникюр в золотых и серебряных оттенках
Маникюр в золотистых и серебристых тонах будет больше всего популярен зимой. Ведь он гармонирует с мерцанием гирлянд и снега. Отметим, что такой вариант нейл-арта поможет сделать ваш образ ярче и эффектней.
Фото: i.pinimg.com
Фото: last-trend.ru
Фото: last-trend.ru
Фото: liza.ua
Фото: goodhousekeeping.com
Маникюр с тематическими рисунками
Красивые узоры, снежинки, надписи и другие рисунки сделают зимний маникюр еще более интересным и шикарным. Отметим, что лучше всего их наносить на однотонный лак.
Фото: glavred.info
Фото: telegraf.com.ua
Фото: duck.show
Фото: staleks.ua
Фото: cosmo.ru
Цветной френч
Французский маникюр — это неизменная классика, которая останется актуальной еще много сезонов. Однако зимой 2019-2020 его предлагают делать не белым, а в цветную полоску.
Фото: nail-trend.ru
Фото: moda-nail.ru
Фото: nail-trend.ru
Фото: nail-trend.ru
Фото: nail-trend.ru
Готический маникюр
Популярными будут и готические нотки в маникюре. Такой вариант нейл-арта добавит драматичности образу. Отметим, что черный цвет можно разбавить золотыми или серебряными полосами, матовыми элементами или яркими стразами.
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Маникюр с фольгой
Маникюр с фольгой также будет одним из самых популярных вариантов дизайна для ногтей на зиму 2019-2020. Он подойдет под любой образ и сделает каждый неповторимым.
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Ранее OBOZREVATEL рассказал, что будет актуальным в зимнем мейкапе 2019-2020. Чтобы вы всегда были в тренде.
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