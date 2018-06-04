Культовый бренд одежды откроет инновационные магазины по всему миру

Известная марка одежды H&M планирует открыть мультибрендовые магазины, где товары будут продаваться по существенно сниженным ценам.

Пока представители бренда заявили о двух крупных аутлетах в Стокгольме и Мальме (Швеция), которые откроются уже 14 и 16 июня 2018 года. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Мультибрендовые магазины получили название Afound. В них будет продаваться одежда разных популярных марок. Сообщается, что компания уже договорилась с более, чем 60 брендами из разных стран.

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При этом, пока не известно, будут ли в новых магазинах бренды, входящие в H&M Group (H&M, COS, Other Stories, Monki и другие).

Креативный директор H&M Маттиас Экберг объяснил, что идея "заключается в создании инновационного мультибренда в демократичном сегменте". По его словам, такой формат шопинга привлечет покупателей своей новизной.

Кроме аутлетов, H&M откроет также и онлайн-магазины с товарами различных брендов.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупная компания Adler International, развивающая сеть франчайзинговых обувных магазинов CCC, заявила о планах открыть в Украине более 50 магазинов.