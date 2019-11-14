Культовые вещи 90-х, которые носят до сих пор: топ-5 "вечных" трендов

Последнее десятилетие прошлого века запомнилось особым стилем, который не подчинялся никаким модным канонам. Oversize, деним, клетчатые рубашки и тяжелые ботинки - то, чем запомнилась эта эпоха.

Агрессивная мода, рожденная бунтовщиками конца прошлого столетия, полюбилась и современным модницам, пишет Grazia.

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Деним тотал-лук

Тренд на тотал-луки из этого материала, а также на джинсовые куртки поверх голого тела поддерживают Bottega Veneta, GMBH и Balenciaga. Носить из можно с крупными украшениями и яркими аксессуарами.

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Принт в клетку

Этот классический принт снова завоевывает мировые подиумы. В этом случае равнение происходит на коллекции главных брендов-трендсеттеров — Balenciaga и Burberry.

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Oversize силуэты

Свободные наряды следует миксовать с облегающими легинсами.

Минимализм

Обувь и сумки By Far и минималистичная одежда от южнокорейского бренда Low Classic легко впишется в любой гардероб. Следует ориентироваться именно на эти вещи при составлении повседневной базы.

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Обувь

Нарочито грубые ботинки и модели с квадратным "носом" должны быть в гардеробе у каждой модницы.

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Ободок

Модницы из 1990-х обожали крупные ободки — поэтому в 2019-2020 году девушкам также следует обзавестись подобным аксессуаром.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, сумки — один из самых востребованных аксессуаров, популярность которого только набирает оборотов. С помощью правильно подобранного варианта можно легко освежить модный образ, а также привлечь внимание.

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