Корсеты для женщин стали новым модным трендом. Фото

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать фото в корсетах и запустили новый модный тренд.

Соответствующими кадрами они делились в своих Instagram-аккаунтах. OBOZREVATEL сделал подборку фото знаменитостей в описанном выше предмете одежды и расскажет, с чем его сочетать.

Чаще всего корсет женщины сочетают с рубашками, футболками, брюками или юбками. В то же время некоторые предпочитают носить его на голое тело вместе с прямыми джинсами или брюками-клеш.

Так, одной из первых кадром в черном корсете поделилась британская певица Дуа Липа. Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, в свою очередь, позировала в кожаной вещи коричневого цвета.

Также модель Мэдисон Бир сфотографировалась в корсете на завязках с разноцветным принтом, а блогерша Синди Кимберли разместила снимок в вещи белого цвета.

Кроме того, предпринимательница Анастасия Караниколау опубликовала снимок в бежевом топе с коричневыми вставками. А певица Оливия Обрин снялась в бельевом корсете.

Отметим, что описанный предмет гардероба появился в ассортименте различных брендов, таких как Burberry, Dolce & Gabbana, Asos, Zara и Weekday.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в верхней одежде с цветочным принтом и запустили новый модный тренд.