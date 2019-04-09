"Колхозницы": Королева с матерью нарвались на критику из-за нелепого образа

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, шокировала поклонников образом "вырви глаз".

На одном из концертов в Москве звезда и ее мать Людмила Порывай пришли в нарядах цвета фукси, из-за чего буквально слились с фоном на красной дорожке. Соответствующий снимок опубликован в паблике Zvyozdi в Іnstagram.

Такой образ не смогли не заметить пользователи сети, а те кто увидел, не смог "развидеть". Многие пожаловались после такой палитры красок на резь в глазах.

"Торговки с привоза", "Колхозницы", "Капец, мама на клоуна похожа", "Два клоуна", "Очень вульгарно и безвкусно", "Мама на шарпея похожа", "Просто полный пипец! Неужели, они себя не видят в зеркало? Как два клоуна", "Что за оранжерея на голове у мамы", "Стыдоба", "Мои глаза", – возмутились в сети на безвкусные наряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Корлева разразилась бредом по поводу своей песни. Она заявила, что ее композицию "Маленькая страна" признали экстремистской в Украине.

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