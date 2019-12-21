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22 декабря • обновлено в 02:03
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Каменских поразила поклонников эпатажным образом

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Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор-10" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) поразила поклонников эпатажным образом.

Для финала проекта звезда выбрала необычный наряд, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру. Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

В частности, для важного события Каменских выбрала черное боди и кружевной комбинезон, облегающий тело. За артисткой тянулся шлейф от накидки, которая свисала с плеч. А образ завершил конский хвост.

Настя Каменских в эпатадном наряде

Настя Каменских в эпатадном наряде

instagram/kamenskux

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Фанаты были в восторге от эпатажного наряда Каменских. Некоторые также похвалили оригинальную прическу.

"Офигенный наряд", "Бомба", "Волосы", "Настя, платье шикарное", "Богиня", "Ну огонь, а не женщина", – отреагировали фанаты.

Каменских на "Х-Факторе" – образ

Каменских на "Х-Факторе" – образ

Кадр из видео

Полякова и Каменских перед выходом на сцену

Полякова и Каменских перед выходом на сцену

Сторис

Каменских с Андреем Данилко на "Х-Фактор"

Каменских с Андреем Данилко на "Х-Фактор"

Кадр из видео

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, Каменских также покорила поклонников роскошным нарядом во время одного из выпусков шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

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Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Х-Фактор Украина
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Мода Красота
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Комментарии
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Иванов Александр
Иванов Александр
Уважаемый Дм.Гринвич! КТО вам сказал о "роскошной фигуре" NK? - Вас нагло обманули! Роскошные выглядят несколько иначе,юноша.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Иванов Александр, пардон- ГРИНЕВИЧ
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