Каменских поразила поклонников эпатажным образом

Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор-10" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) поразила поклонников эпатажным образом.
Для финала проекта звезда выбрала необычный наряд, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру. Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.
В частности, для важного события Каменских выбрала черное боди и кружевной комбинезон, облегающий тело. За артисткой тянулся шлейф от накидки, которая свисала с плеч. А образ завершил конский хвост.
Настя Каменских в эпатадном наряде
instagram/kamenskux
Фанаты были в восторге от эпатажного наряда Каменских. Некоторые также похвалили оригинальную прическу.
"Офигенный наряд", "Бомба", "Волосы", "Настя, платье шикарное", "Богиня", "Ну огонь, а не женщина", – отреагировали фанаты.
Каменских на "Х-Факторе" – образ
Кадр из видео
Полякова и Каменских перед выходом на сцену
Сторис
Каменских с Андреем Данилко на "Х-Фактор"
Кадр из видео
Настя Каменских
instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL, Каменских также покорила поклонников роскошным нарядом во время одного из выпусков шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.
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