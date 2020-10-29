Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Подборка вещей, которые визуально стройнят фигуру

Многие слышали том, что при помощи правильно подобранной одежды можно скорректировать форму тела, но не все имеют представление, как именно это сделать.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о топ-5 правильных вариантах одежды, которые поможет женщинам выглядеть визуально стройнее.

Монохромные образы

Вещи одного и того же оттенка создают цветовую вертикаль, которая визуально вытягивает фигуру и стройнит. Чтобы образ в одной цветовой палитре не выглядел скучно, отдайте предпочтение ярким цветам вместо базовых тонов и разбавьте его аксессуарами.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Платья на запах

Такой фасон платьев создает вертикальную полосу в образе, которая визуально делает стройнее. Важно, чтобы оно при этом акцентировало внимание на талии и свободно сидело в районе бедер.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Юбка-карандаш

Как правило, именно юбка-карандаш идеально скрывает лишние сантиметры. Главное правило – выбирайте модели длины миди и не слишком приталенные. Ведь остальные варианты могут сделать фигуру громоздкой и непривлекательной.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Одежда с завышенной талией

Одежда с завышенной талией – это идеальный тренд для женщин с нестандартной фигурой. Джинсы клеш или приталенные юбки помогут сделать стратегически верный акцент, особенно если вы заправите в них рубашку или кофту.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
V-образное декольте

Этот прием тоже работает по принципу вертикали. V-образный вырез удлиняет шею и вытягивает силуэт. К тому же, такой фасон делает акцент на красивом декольте и подчеркивает тонкие ключицы.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов
Как выглядеть стройнее с помощью одежды: 5 простых способов

Как сообща OBOZREVATEL, ранее стилист Юлия Павлова рассказала о том, какую одежду не стоит носить женщинам с маленьким ростом.

Мода